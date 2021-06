Israele: all'asta Rolex appartenuto a Yitzhak Rabin

TEL AVIV, 22 GIU - Un orologio Rolex da polso appartenuto a Yitzhak Rabin sarà battuto prossimamente dalla Casa d'aste 'Tiroche' a partire dal prezzo di apertura di 50 mila dollari. L'oggetto - un Rolex Submariner, modello 1680 - fu comprato dal leader israeliano quando questi era ambasciatore a Washington nel 1972 che da allora, come indica anche una foto di accompagno, lo tenne sempre al polso. Quando Rabin fu ucciso da un estremista ebreo nel 1995 il cronometro passò in eredità al figlio Yuval che ora ha deciso di metterlo in vendita. Lo stesso Yuval ha firmato una attestazione - allegata all'asta - certificando la provenienza dell'orologio che ha scatola, bracciale e fibbia originali. (ANSA).