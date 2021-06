Recovery: M5s, successo frutto soprattutto del governo Conte

ROMA, 22 GIU - "La storia va ripercorsa per intero e se oggi è un grande giorno per il nostro Paese, grazie all'approvazione da parte della Commissione Ue del nostro Recovery Plan, lo dobbiamo soprattutto all'impegno e alla caparbietà del governo Conte. Non dimentichiamo le dure trattative in Europa contro i Paesi frugali e sovranisti per introdurre uno strumento innovativo come il Next Generation UE che porterà più di 200 miliardi all'Italia. Bene l'arrivo di questi soldi per far ripartire il Paese dal punto di vista economico e sociale, ma adesso vigileremo affinché tali risorse vengano spese subito e al meglio". Lo dichiarano in una nota le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Politiche Ue. "L'impianto del Recovery Plan - aggiungono - è rimasto pressoché identico a quello prospettato dal governo precedente, un lavoro che l'attuale esecutivo ha avuto il merito di completare ottimamente. Ora andiamo spediti, c'è un Paese da rilanciare" concludono. (ANSA).