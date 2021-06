Industria: Istat, fatturato ad aprile +3,3%, sopra pre-Covid

ROMA, 22 GIU - Ad aprile 2021 si stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti del 3,3% rispetto a marzo. Lo comunica l'Istat, sottolineando che l'indice "mostra a partire dalla fine dello scorso anno una dinamica congiunturale in continua crescita, salendo ad aprile ben al di sopra dei livelli precedenti la crisi". Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 come ad aprile 2020), il fatturato totale cresce in termini tendenziali del 105,1%, in ragione del confronto con il dato estremamente basso di aprile 2020, segnato dal lockdown. (ANSA).