Ustica: Fico, ricerca verità prova è di autorevolezza Stato

ROMA, 21 GIU - La ricerca della verità sul caso Ustica "non è soltanto un atto dovuto nei confronti dei sopravvissuti e dei familiari delle vittime, ma anche, e soprattutto, una prova di autorevolezza dello Stato. Della sua capacità di tutelare i cittadini contro chi mette in pericolo i fondamenti democratici del Paese, a partire dagli apparati pubblici deviati o sleali. È una testimonianza di coesione del Paese, capace di creare fiducia nei cittadini, di rendere più forte il senso di comunità e più solida la nostra democrazia.Pertanto, non posso che ribadire oggi, come terza carica dello Stato, l'impegno permanente ed incondizionato ad accertare cause e responsabilità della strage di Ustica come di altre vicende oscure degli anni di piombo". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico al convegno "Il dolore e la politica. Le azioni delle associazioni e il ruolo delle Istituzioni" (ANSA).