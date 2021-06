R.cittadinanza: Salvini, lavoreremo con Draghi per rivederlo

REGGIO CALABRIA, 21 GIU - "La mediazione di Draghi secondo me è perfetta. Ci sono alcuni settori come l'industria e l'edilizia che hanno bisogno di correre e che non devono licenziare, ma semmai assumere. Ecco, una riflessione che tanti imprenditori, amministratori calabresi mi stanno facendo, e su cui lavoreremo con il Presidente Draghi, è quello di rivedere il reddito di cittadinanza". A dirlo Matteo Salvini. "Perché così com'è - ha aggiunto - è un disincentivo al lavoro e ci sono tante aziende calabresi che faticano a trovare personale per questa stagione estiva, e si sentono dire 'Io preferisco prendere 500 euro stando a casa, piuttosto che andare a lavorare'. Se il reddito di cittadinanza invece di un incoraggiamento al lavoro è un disincentivo per la Calabria è un problema. Che vada per chi è veramente bisognoso in Calabria, è fondamentale, che però alimenti il lavoro nero, va sicuramente ripensato". (ANSA).