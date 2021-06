Covid: secondo giorno senza vittime in Calabria, 20 contagi

CATANZARO, 21 GIU - Per il secondo giorno consecutivo non si registrano vittime da Covid in Calabria. Non accadeva dall'autunno scorso. I positivi nelle ultime 24 ore sono 20 (ieri 54) ma con appena 945 tamponi. Il tasso di positività è del 2,12% (ieri 3,46). In calo (-2) i ricoverati in area medica (87) mentre restano stabili a 11 quelli in terapia intensiva. In calo anche gli isolati a domicilio (-71) ed i casi attivi (-73), mentre sono 93 i nuovi guariti. Ad oggi sono stati 912.804 tamponi con 68679 positivi. Questi sono i dati comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 302 (21 in reparto, 2 in terapia intensiva, 279 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9921 (9779 guariti, 142 deceduti). Cosenza: casi attivi 5670 (33 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5633 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17241 (16689 guariti, 552 deceduti). Crotone: casi attivi 100 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 94 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6447 (6347 guariti, 100 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 516 (25 in reparto, 5 in terapia intensiva, 486 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22507 (22174 guariti, 333 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 118 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 116 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5425 (5333 guariti, 92 deceduti). (ANSA).