Covid: Fico, Istituzioni non agiscono in base a consenso

ROMA, 21 GIU - Nella gestione dell'emergenza Covid, "il Parlamento e il Governo, come ha dimostrato l'esperienza di questi mesi, non agiscono in omaggio a posizioni ideologiche. Né tantomeno in ragione delle convenienze imposte dalla ricerca del consenso. Deliberano sulla base di dati scientifici e di un'attenta ponderazione dei valori costituzionali potenzialmente in conflitto". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico intervenendo, a Montecitorio, alla Presentazione della relazione 2021 del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. (ANSA).