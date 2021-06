Fisco: Tajani, detto a Draghi che riforma è priorità di FI

ROMA, 21 GIU - Con Draghi "condividiamo le scelte di politica estera, le posizioni sull'immigrazione e sulla necessità di investire in Africa. Anche sulla Cina ho espresso soddisfazione per le scelte dell'Italia durante gli ultimi vertici internazionali. C'è la volontà da parte di Fi di partecipare alla riforma fiscale, che per noi è la priorità". Lo dice il coordinatore nazionale di FI Antonio Tajani dopo l'incontro a Palazzo Chigi con Mario Draghi. "La nostra azione sarà sempre propositiva, leale, concreta per far uscire l'Italia dalla crisi. Abbiamo condiviso le scelte del governo anche per la guida di Cdp: meno Stato, più impresa", spiega Tajani che ha invitato il premier al summit del Ppe previsto il prossimo settembre a Roma. Nel Ppe "Draghi raccoglie molti consensi", spiega l'europarlamentare. (ANSA).