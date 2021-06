Papa: ha incontrato un gruppo di detenuti di Rebibbia

CITTA DEL VATICANO, 21 GIU - Questa mattina, a Casa Santa Marta, Papa Francesco ha incontrato un gruppo di detenuti della Terza Casa Circondariale di Rebibbia, accompagnati dalla direttrice, dal cappellano e da alcuni funzionari, che si sono recati successivamente in visita ai Musei Vaticani. I detenuti di Rebibbia hanno portato in dono al Papa un cesto di pane che avevano preparato loro stessi come ringraziamento "per il dono della speranza che sta offrendo a noi detenuti", hanno detto ai media vaticani. "Oggi tutta la comunità del carcere, con il Papa, ha vissuto un'esperienza importantissima", dice padre Moreno Versolato, religioso dei servi di Maria, cappellano nel più piccolo dei quattro poli del carcere romano. La direttrice dei Musei Vaticani, ha accolto con un cordiale "benvenuto" i visitatori: "Queste gallerie sono la casa di tutti, qui ognuno, con la propria sensibilità, può cogliere 'qualcosa' che vale per la sua vita e la può rendere migliore". (ANSA).