M5s: Dettori lascia Rousseau, resto nel Movimento e ci credo

ROMA, 21 GIU - "Oggi ho comunicato ufficialmente le mie dimissioni dall'Associazione Rousseau. È stata un'esperienza durata cinque anni, di cui due da dipendente a Milano e gli ultimi tre da socio mentre continuavo la mia attività professionale a Roma. I cinque anni precedenti ho lavorato alla Casaleggio Associati, a supporto di Gianroberto e Beppe, tra il computer alla scrivania e l'iPad sul camper, tra l'ufficio e i palchi. Il primo colloquio in via Morone, dieci anni fa, lo feci con Davide Casaleggio. Si può quindi dire che è la prima persona che ha creduto in me e che mi ha dato un'opportunità. Per questo, e per tante altre cose, gli sono sempre stato e gli sarò sempre riconoscente. La stima e l'affetto nei suoi confronti sono immutati." Lo scrive in un lungo post su Fb Pietro Dettori, uno dei soci dell'Associazione Rousseau. "Gli ultimi mesi sono stati difficili e la conclusione delle vicende, tutt'altro che indolore, è nota a tutti. La strada che ho scelto io è diversa. Perché io nel MoVimento ci credo ancora. Chi mi conosce sa che con il MoVimento ho un rapporto quasi carnale. D'altronde quel tipo di lavoro, se non c'è la passione a sostenerti, non lo reggi. Nel futuro del MoVimento ci credo innanzitutto perché mi fido di Beppe Grillo. Beppe è il nostro garante e nei momenti più critici della nostra storia è sempre stato lucido, a dispetto di chi lo etichetta solo come un pazzo visionario. Ha indicato un orizzonte (il 2050) e una persona (Giuseppe Conte) per il rilancio del MoVimento. Io non posso che fidarmi e invito chi in questo sogno ci crede ancora e chi ora tentenna, a fare altrettanto. Il MoVimento 5 Stelle - sottolinea - è come una fenice. Ogni volta che muore rinasce dalle proprie ceneri. E anche questa volta, con l'impegno di tutti, sarà così". (ANSA).