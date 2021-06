Cinema: incassi -11%, The Conjouring ancora in vetta

ROMA, 21 GIU - E' ancora il thriller horrifico The conjouring - Per ordine del Diavolo a dominare la classifica Cinetel dei film che hanno incassato di più nel recente weekend, con 161.189 euro, 1.696.425 in tre settimane di programmazione. Cifre modeste che ancora risentono delle conseguenze della pandemia, dal momento che gli incassi totali delle sale attive nel fine settimana sono 1.008.804 euro, -11% rispetto alla settimana precedente, che ha segnato 1.135.284 euro. Al secondo posto troviamo la new entry Spirit - Il ribelle, film d'animazione diretto da Elaine Bogan, con la coregia di Ennio Torresan, sequel del film del 2002 Spirit - Cavallo selvaggio, remake cinematografico della prima stagione della serie animata Spirit: Avventure in libertà, che ottiene 160.516 euro in quattro giorni dall'uscita. Terzo gradino per Crudelia con 141.788 euro, 1.870.305 euro in quattro settimane. Seguono altri due nuovi ingressi nella top ten: Spiral -L'eredità di Saw, nono film della saga horror Saw con la regia di Darren Lynn Bousman, che segna 131.311 euro (151.239 in cinque giorni), e Monster Hunter fantasy del 2020, diretto da Paul W.S. Anderson, con Milla Jovovich e Tony Jaa, con 65.507 euro in quattro giorni. (ANSA).