Movida Roma: troppa folla, ieri sera transenne a Campo de' Fiori

ROMA, 20 GIU - E' scattato ieri sera il numero chiuso per piazza Campo de' Fiori a Roma, uno dei luoghi più caldi della movida. Per la troppa folla l'area è stata transennata sia in entrata che in uscita a partire dalle 19.45 in applicazione del 'numero chiuso' deciso dalle recenti disposizioni adottate per il primo week end bianco che prevedono varchi di accesso in entrata e in uscita in alcune piazze del divertimento capitolino per contingentare gli accessi, Campo de' Fiori in testa. Sono ornai senza soluzione di continuità le ordinanze di servizio disposte dal Questore di Roma per "movida" con mirati e specifici controlli interforze disposti nelle zone maggiormente interessate. Nel corso dei controlli il tempestivo intervento da parte degli agenti della Polizia di Stato del I Distretto Trevi Campo Marzio, diretto da Fabio Abis, ha permesso di arrestare due persone in flagranza di reato, per rapina impropria in piazza Campo de' Fiori. Poco prima i due arrestati avevano iniziato a spintonare alcune persone strappando poi, dal collo di una di queste, una collanina. Quanto ai controlli amministrativi cinque persone sono state multate perché senza mascherina. (ANSA).