Birmania: Papa invoca pace, straziante situazione sfollati

CITTA DEL VATICANO, 20 GIU - Il Papa chiede pace e corridoi per consentire aiuti umanitari in Birmania. "Unisco la mia voce - ha detto all'Angelus - a quella dei vescovi del Myanmar che la scorsa settimana hanno lanciato un appello richiamando all'attenzione del mondo intero l'esperienza straziante di migliaia di persone che in quel Paese sono sfollate e stanno morendo di fame. Noi supplichiamo, dicono loro, con tutta la gentilezza di permettere corridoi umanitari e che chiese, pagode, monasteri, moschee, templi, come pure scuole e ospedali, siano rispettati come luoghi neutrali di rifugio. Che il cuore di Cristo tocchi il cuore di tutti portando pace nel Myanmar". (ANSA). TU/ S0A QBXB (ANSA).