Etna: Catania coperta di cenere,ma aeroporto torna operativo

CATANIA, 20 GIU - E' tornato operativo l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania che ieri sera aveva sospeso l'attività per la presenza di cenere eruttiva dell'Etna sulla pista. La spettacolare fontana di lavica di ieri sera al cratere di Sud-Est del vulcano attivo più alto d'Europa è stata accompagnata dall'emissione di una alta nube eruttiva che ha 'coperto' di cenere lavica Catania, dove è caduta copiosa e intensa, e, spostata dal vento, è arrivata anche a Siracusa. L' ultimo rilevamento dell'Ingv Osservatorio etneo di Catania segnala che l'attività esplosiva al cratere di Sud-Est è cessata e il trabocco lavico che si espandeva in direzione sud-ovest non è più alimentato. L'ampiezza media del tremore vulcanico mostra una tendenza stazionaria all'interno del livello basso. (ANSA).