ANSA-IL-PUNTO/COVID: arrivano scorte di Pfizer in Sardegna

CAGLIARI, 19 GIU - Sono 16.421 le dosi di vaccino somministrate nelle ultime 24 ore in Sardegna. Di queste, 8.721 di prima inoculazione e 7.700 di richiami. Complessivamente sono 1.157.321 le dosi somministrate dall'inizio della campagna su un totale di 1.390.107 consegnate, pari all'83,3 per cento: l'Isola, secondo il report del Governo, è ancora ultima in Italia. Il 76,02% degli over 80 ha completato il ciclo con la seconda dose o dose unica, mentre restano indietro le altre fasce di età: 35,87% tra i 70 e 79 anni; 28,34% tra i 60 e i 69; 19,39% tra i 50 e i 59; 15,16% tra i 40 e 49; 13,01% tra i 30 e i 39; 9,18% tra i 20 e i 29; 1,48% tra i 12 e i 19 anni. Nel frattempo continuano gli arrivi delle forniture da Roma: oggi sono state consegnate altre 12.870 dosi di vaccino Pfizer, come anticipato a inizio settimana. Buone notizie sul fronte dei contagi. Sono 57.109 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 13 nuovi casi (ieri 8) e nessun decesso (1.485 in tutto). In totale sono stati eseguiti 1.353.439 tamponi, con un incremento di 2.587 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività è dello 0,5 per cento. Continuano a svuotarsi i posti letto Covid. Sono infatti 68 (-2) i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in area medica, mentre resta invariato (5) il numero di quelli in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.524, i guariti 44.027 (+22). Sul territorio, dei 57.109 casi positivi complessivamente accertati, 14.950 (+7) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.676 nel Sud Sardegna, 5.165 (+1) a Oristano, 10.960 (+1) a Nuoro, 17.344 (+4) a Sassari. (ANSA).