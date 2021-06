Di Maio, Recovery strutturale? Spendiamo in tempo i fondi

ROMA, 19 GIU - "Per rendere strutturale il Next Generation bisogna vincere la prima sfida, cioè quella di spendere in tempi precisi gli attuali fondi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervenendo alla sessione conclusiva del 18esimo Forum Spagna-Italia a Barcellona. "E' importante aver dedicato questo Forum al Next Generation Eu, dopo un anno in cui i nostri popoli non credevano in una risposta europea. Il fatto che quasi la metà dei fondi sia destinato a Italia e Spagna significa che dalla nostra credibilità di usare i fondi dipenderà la credibilità dell'Unione europea", ha sottolineato. (ANSA).