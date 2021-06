In Iran chiusi i seggi per le elezioni presidenziali

TEHERAN, 19 GIU - Sono state chiuse in Iran alle 2 di stanotte ora locale (le 23.30 ora italiana) i seggi per le elezioni presidenziali. Poco prima di mezzanotte, il comitato elettorale iraniano ha dichiarato che il voto sarebbe stato esteso fino alle 2 a seguito delle richieste di prolungamento delle operazioni di voto avanzate da alcuni media e dai candidati. Lo ha riferito l''agenzia ufficiale Irna. I risultati sono attesi nel pomeriggio di sabato, secondo quanto reso noto dalle autorità locali. In lizza restano 3 candidati, dopo il ritiro alla vigilia degli altri 4 ammessi dal Consiglio del guardiani, tutti uomini, sui quasi 600 iniziali aspiranti: l'ultraconservatore Ebrahim Raisi, capo dell'apparato giudiziario, l'ex comandante dei Pasdaran, Mohsen Rezai, dello stesso schieramento, e il governatore della Banca centrale, il moderato Abdolnaser Hemmati. (ANSA).