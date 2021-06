Spagna: Ayuso nuova presidente a Madrid con il voto di Vox

MADRID, 18 GIU - Isabel Díaz Ayuso del Partito Popolare spagnolo è stata eletta come nuova presidente della regione di Madrid grazie ai voti a favore della sua formazione e dell'ultradestra di Vox. Lo riportano i media iberici. Ayuso, presidente uscente, ha vinto le ultime elezioni amministrative, tenutesi il 4 maggio; le ha convocate lei stessa anticipatamente dopo due anni di legislatura. Oggi ha ottenuto 77 voti a favori, 8 in più rispetto ai 69 necessari per raggiungere la maggioranza assoluta. Nella scorsa legislatura Ayuso ha governato insieme ai liberali di Ciudadanos, mentre ora potrà governare da sola. (ANSA).