Covid:Salvini,ho chiesto a Draghi di far togliere mascherine

VENEZIA, 18 GIU - "Ho chiesto al presidente Draghi di far togliere le mascherine". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini oggi a Mestre (Venezia). "Le mascherine sono o saranno tolte - ha aggiunto - in Germania, Francia , Spagna, Belgio, Olanda, Portogallo, Norvegia e Israele, la situazione fortunatamente è tornata sotto controllo. Con 40 gradi è difficile camminare, parlare e lavorare con le mascherine e quindi spero che nei prossimi giorni il divieto salti anche per ringraziare gli italiani dei tanti sacrifici fatti". (ANSA).