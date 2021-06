Ok a 40 missioni internazionali, 2 nuove in Somalia e Hormuz

ROMA, 18 GIU - Quaranta missioni internazionali vedranno impegnata l'Italia nel 2021. Due quelle nuove: nello Stretto di Hormuz con un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza, nell'ambito dell'iniziativa multinazionale europea Emasoh, e in Somalia dove un rappresentante italiano prenderà parte all'operazione Onu Unsom. Lo prevede la delibera approvata ieri dal Consiglio dei ministri sulle iniziative presentate dai ministri Lorenzo Guerini e Luigi Di Maio. Il focus è sul 'Mediterraneo allargato' con 17 missioni in Africa. (ANSA).