Draghi a Barcellona, riceve premio poi bilaterale Sanchez

BARCELLONA, 18 GIU - Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato a Barcellona. A minuti interverrà al Cercle d'Economia dove riceverà il premio per la costruzione europea, assegnato nella sua prima edizione al presidente del Consiglio italiano per la sua azione da presidente della Bce. La cerimonia di premiazione avverrà nell'ambito della XXXVI riunione annuale del Cercle d'Economia, un foro aperto di discussione sui grandi temi dell'economia, della società e della cultura. Alle 12.50 è in programma un bilaterale col primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, al Palacio Albéniz, che non sarà seguita da conferenza stampa. Nel pomeriggio Draghi interverrà al Foro di dialogo italo-spagnolo, appuntamento annuale che riunisce, alternativamente in Spagna e in Italia, i rappresentanti di alto livello del settore politico, accademico, imprenditoriale, economico e della comunicazione. (ANSA).