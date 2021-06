Moratti,Lombardia sarà la prima regione con immunità di comunità

MILANO, 18 GIU - "Lunedì raggiungeremo gli 8 milioni di vaccinazioni. Stiamo viaggiando ad una media di 100mila somministrazioni al giorno. Penso che ai primi di luglio saremo la prima regione italiana a raggiungere l'immunità di comunità. Forse sarà il 4 luglio, proprio nel giorno in cui lo annuncerà anche Biden per gli Usa, anche se per noi è stato più difficile perché non abbiamo avuto il loro stesso numero di vaccini". Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel corso di un punto stampa sulle vaccinazioni anti-Covid in Lombardia insieme a Guido Bertolaso e al governatore Attilio Fontana. E proprio Fontana si è detto "orgoglioso di poter dire che la campagna sta procedendo il maniera ottimale 7,7 mln di somministrazione e più di un cittadino su 4 ha completato ciclo vaccinale. Il 10 luglio riusciremo a raggiungere i 10 mln di somministrazioni". (ANSA).