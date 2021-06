Intesa Israele-Anp su scambio vaccini Covid

TEL AVIV, 18 GIU - Israele e Autorità nazionale palestinese hanno concordato un accordo per lo scambio di vaccini anti Covid Pfizer. L'intesa è stata approvata dal premier Naftali Bennett. In base all'accordo Israele darà subito all'Anp quasi un 1 milione e mezzo di dosi che sono in procinto di scadere. L'Anp li restituirà a ottobre-novembre quando a sua volta li riceverà dalla Pfizer. (ANSA).