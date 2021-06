Cristiani: Acs, in un anno raccolti 123 milioni per aiuti

ROMA, 18 GIU - Nel 2020 la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, attraverso i suoi 23 uffici nazionali, ha raccolto 122,7 milioni di euro in donazioni per i cristiani perseguitati e poveri di tutto il mondo. Le offerte, provenienti da donatori privati, sono aumentate di 16,4 milioni di euro, facendo registrare un +15,4% rispetto al 2019. "Acs Italia, in particolare, ha ricevuto 5.292.153 di euro in donazioni, cioè il 20% in più rispetto all'anno precedente", commenta il direttore Alessandro Monteduro; "15.763 benefattori hanno inviato 38.914 donazioni, grazie alle quali abbiamo finanziato oltre cento progetti a tutela delle comunità cristiane minacciate", aggiunge. Circa un terzo (32,6%) del totale degli aiuti è andato all'Africa. Finanziati anche centinaia di progetti per l'emergenza Covid. (ANSA).