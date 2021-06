Fabio Rovazzi con Eros Ramazzotti nel brano La mia felicità

ROMA, 17 GIU - Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti vanno alla sfida del tormentone estivo con La Mia Felicità, il nuovo singolo che li vede collaborare e in uscita il 25 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali per Virgin Records/Universal Music. La coppia ha svelato a sorpresa l'inedita collaborazione tramite una storia su Instagram dal set del videoclip. "Allacciate caschi e cinture", scrive Rovazzi annunciando il singolo. (ANSA).