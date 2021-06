Siamo Solo Noi di Vasco compie 40 anni e viene ripubblicato

ROMA, 17 GIU - Siamo solo noi di Vasco Rossi compie 40 anni (fu pubblicato per la prima volta il 9 aprile del 1981) e Sony Music/Legacy celebra l'anniversario con una speciale edizione da collezione della serie R>PLAY, in uscita il 18 giugno in tre versioni (cofanetto deluxe in edizione limitata con 33 giri, cd, libro di 128 pagine, locandina del tour dell'album; cd hardcoverbook di 32 pagine; vinile rimasterizzato). Per questa ricorrenza è stato girato anche il videoclip animato inedito di "Siamo solo noi", online dal 24 giugno. La tracklist del disco è quella della versione originale (con il titolo del brano "Ieri ho sgozzato mio figlio" riportato per intero e non censurato come fu allora, l'originale era "Ieri ho sg. mio figlio"): Siamo solo noi, Incredibile romantica, Dimentichiamoci questa città, Voglio andare al mare, Brava, Ieri ho sgozzato mio figlio, Che ironia, Valium, Voglio andare al mare (ripresa). La copertina è quella originale, ispirata nella grafica a quella di uno dei primi dischi di Desmond Child, con una foto del volto di Vasco in bianco e nero, sostituita nelle successive ristampe in cd. (ANSA).