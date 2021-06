C.destra: Toti, semplificare con partito unico non fa male

GENOVA, 17 GIU - "Se semplifichiamo il panorama politico italiano male non fa, però penso anche che non possa essere un'operazione temporanea nata in una notte di mezza estate". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a 'Un giorno da pecora' su Radio 1 interviene sull'accelerazione di Silvio Berlusconi a favore della nascita del partito unico del centrodestra. "Per costruire un partito come quello repubblicano statunitense o il conservatore inglese occorre avere degli strumenti di democrazia, occorre avere una storia consolidata - ha detto - Mi pare che stiamo parlando di una cosa che tutti vedono un po' diversa l'uno dall'altro: c'è chi chi vuole la federazione, c'è chi vuole il partito unico, c'è che ci vede dentro Meloni, chi non la vuole". (ANSA).