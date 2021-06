Spazio:riunito comitato, ipotesi giornata nazionale 16/12

ROMA, 17 GIU - Si è riunito oggi, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale. Come riporta una nota, è stata la prima riunione del Comitato dall'insediamento del presidente Mario Draghi, sotto la presidenza del sottosegretario Bruno Tabacci. Tra i temi affrontati la possibile istituzione di una Giornata nazionale dello Spazio che quest'anno potrebbe svolgersi già il 16 dicembre. "E' stato acquisito il parere del Comitato in merito all'istituzione di una Giornata nazionale dello Spazio volta a promuovere la consapevolezza della cittadinanza sulle attività spaziali, che vada oltre le spettacolari attività di esplorazione e che dia enfasi alla pervasività nella vita quotidiana dei servizi generati nello spazio e dei ritorni che il settore offre in termini di crescita economica, tecnologica e di prestigio internazionale del Paese. Il giorno identificato dovrebbe auspicabilmente essere in dicembre per collegarlo al lancio, nel 1964, del primo satellite italiano 'San Marco', con l'ipotesi del 16 dicembre 2021 come prima decorrenza", si spiega. Nel corso della riunione è stao nominato come segretario il nuovo consigliere militare del presidente del Consiglio, il generale Luigi Francesco De Leverano ed è stato approvato il nuovo regolamento di funzionamento del comitato che punta a rendere più efficace la sua azione di coordinamento. Sono stati inoltre condivisi i contenuti della relazione che il comitato è tenuto a inviare al Parlamento, relativamente alle attività svolte e ai risultati conseguiti nel settore dello spazio e dell'Aerospazio nell'anno 2020. È stata quindi discussa l'assegnazione di risorse all'Asi per il finanziamento di programmi spaziali nazionali. (ANSA).