C. destra: Salvini, utile unica voce in Parlamento

ROMA, 17 GIU - "Mettersi insieme in Parlamento secondo me è utile in vista delle riforme che dovremo fare, e parlare con una voce unica ed una testa unica. Lo abbiamo fatto per Roma con le nostre candidature. Sarebbe utile farlo in Parlamento". Lo ha detto Matteo Salvini della Lega a 'Gli inascoltabili' su NSL radio. (ANSA).