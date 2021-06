Covid: M5s,stop mascherine vittoria di una linea di prudenza

ROMA, 17 GIU - "Togliere l'obbligo della mascherina all'aperto per l'estate è un altro dei traguardi che stiamo raggiungendo per ritornare gradualmente alla normalità. Risultati ora possibili, ottenuti solo grazie alle misure di contenimento del Covid per tutelare la salute pubblica e il progredire della campagna vaccinale". Lo dichiarano le deputate del Movimento 5 Stelle Gilda Sportiello e Marialucia Lorefice, capogruppo e presidente in commissione Affari Sociali e Sanità. "Quasi tutta Italia è in zona bianca, le attività sono ripartite e i cittadini stanno tornando alla quotidianità pre-pandemia, motivi che devono spingerci a guardare al futuro con ottimismo, ricordandoci però che non bisogna ancora abbassare la guardia. Questi risultati sono merito delle misure adottate dal Governo e dal Parlamento, che hanno sempre seguito il principio di proporzionalità e adeguatezza, per tutelare la salute dei cittadini e consentire allo stesso tempo delle riaperture graduali e durature. E certamente non di chi, invece, anche nei momenti più duri della pandemia, non faceva altro che invocare un 'liberi tutti' sconsiderato solo per ottenere facile consenso, mentre adesso cerca di salire sul carro dei vincitori" concludono. (ANSA).