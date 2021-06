Pd: Malpezzi, Agorà occasione per costruire società futuro

ROMA, 16 GIU - "Il lavoro della Agorà che ha presentato il segretario Letta è importante: è un'apertura e un'occasione di coinvolgimento non solo per i militanti e per gli iscritti, ma anche per chi non si è mai iscritto, per chi non ci ha mai votato, per chi ha smesso di frequentare le urne. Significa provare a raccontare la società del futuro che si vuole costruire attraverso una grande opportunità di partecipazione che unisce, ma non sostituisce la democrazia rappresentativa. Il Pd è una grande casa che si può solo ampliare. Del resto i nostri circoli spesso già lo fanno: sono aperti al sociale, al civismo. Nel caso delle Agorà rimarrà il segno di questa apertura in una piattaforma e quindi le proposte saranno spendibili nella realtà". Lo ha detto la senatrice Simona Malpezzi, presidente del gruppo del Pd, a Radio Immagina, la web radio del Pd. (ANSA).