Papa: a fine udienza saluta Bernal, vincitore Giro d'Italia

CITTA DEL VATICANO, 16 GIU - Papa Francesco, al termine dell'udienza generale nel Cortile di San Damaso, ha salutato Egan Bernal, vincitore del Giro d'Italia. "Un incontro speciale per portargli un regalo da parte di tutti i colombiani", la Maglia Rosa e la bicicletta, ha detto lo stesso ciclista. Il Papa ha scherzato chiedendogli quanti caffè prendesse prima di fare una gara e poi ha benedetto lui e la sua fidanzata Maria Fernanda Motas. "Sono cattolico e prima delle tappe più difficili, prego", ha confidato il campione colombiano ai giornalisti. Interpellato in merito al doping, ha sottolineato che il ciclismo oggi è "uno degli sport più controllati e per me è uno degli sport più puliti". (ANSA).