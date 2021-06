Migranti: Bernini,variante Delta a Lampedusa segnale allarme

ROMA, 16 GIU - "La variante Delta individuata su dieci migranti del Bangladesh sbarcati a Lampedusa è la conferma che il Covid purtroppo viaggia anche sui barconi, ed è un segnale d'allarme in più nel momento in cui la priorità è proprio quella di arginare le varianti del Covid prima che si concluda il ciclo delle vaccinazioni. Se gli arrivi continueranno con i numeri degli ultimi giorni, si moltiplicheranno i rischi di un'emergenza sanitaria e di un ulteriore isolamento dell'Italia sul fronte già ampiamente deficitario dei ricollocamenti". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (ANSA).