L.elettorale: Salvini,se accordo di tutti ok a Mattarellum

ROMA, 16 GIU - Il Mattarellum "è già stato usato e ha funzionato. Se ci fosse un accordo tra tutti non dico di no", basta che "la discussione "duri una settimana" e non sei mesi , "altrimenti ci teniamo la legge che c'è. Se ci fosse l'accordo tra tutti a me va bene il Mattarellum, che non è una legge ad personam, altrimenti ci teniamo questa". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini al forum ANSA. (ANSA).