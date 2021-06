Salvini, serve confronto tra leader di partito su riforme

ROMA, 16 GIU - "L' ho detto a Draghi: per portare a termine le riforme serve un accordo tra i leader di partito, un luogo di confronto, altrimenti non si fanno. E' sbagliato pensare di portare tutto il dibattito solo in Parlamento, soprattutto durante il semestre bianco". Così il leader della Lega Matteo Salvini uscendo dal forum dell' ANSA. (ANSA).