Anniversario nascita Alberto Sordi, a Roma un murale per lui

ROMA, 15 GIU - "Dopo i murales di Gigi Proietti al Tufello e di Anna Magnani al Tiburtino III, questo pomeriggio abbiamo inaugurato il ritratto di Alberto Sordi a Garbatella: un bellissimo progetto della Fondazione Roma Cares della AS Roma, in collaborazione con la Regione Lazio, per promuovere l'arte e il decoro nelle periferie della città. Attraverso i 'volti della romanità' vogliamo omaggiare personaggi illustri di Roma e valorizzare il tessuto sociale e culturale dei vari quartieri". È quanto ha dichiarato Massimiliano Valeriani, assessore regionale all'Urbanistica e alle Politiche abitative, durante l'inaugurazione del murale di Alberto Sordi, realizzato dalla Fondazione Roma Cares della As Roma in occasione dell'anniversario della nascita del grande attore. (ANSA).