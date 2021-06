M5S al posto di Rousseau utilizzerà piattaforma SkyVote

ROMA, 15 GIU - L'erede della piattaforma Rousseau si chiama SkyVote, ed è sviluppata interamente da Multicast srl, azienda italiana di sviluppo software e servizi per la sicurezza informatica nata nel 2004. L'annuncio della nuova piattaforma sarà probabilmente oggetto, questa sera, della congiunta dei gruppi M5S convocata alle 21. Multicast srl, si legge in una nota dell'azienda, "non detiene i dati degli utenti, né questi saranno registrati. I dati degli iscritti al M5s saranno solo utilizzati temporaneamente per l'identificazione da parte dei nostri sistemi nel momento in cui gli elettori si collegheranno al sistema di voto". (ANSA).