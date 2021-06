++ Covid: Fedriga, attenzione e precauzioni su variante Delta ++

TRIESTE, 15 GIU - "Non c'è dubbio che sulla variante indiana è necessario avere la giusta attenzione e precauzioni". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, su Rai News 24. Fedriga ha spiegato che i primi studi dalla Gran Bretagna "dimostrano che i vaccini sulle ospedalizzazioni e quindi sull'aggravamento della malattia sono molto efficaci per ridurla e quasi annullarla", con "percentuali di efficacia che superano il 90%". Allo stesso tempo, però, "è vero che i vaccini sono un poco meno efficaci per quanto riguarda la possibilità di contagiare altre persone". (ANSA).