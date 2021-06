Tir in fiamme in A1, gravi ustioni per conducente

FIRENZE, 15 GIU - Un 60enne è rimasto gravemente ustionato nel corso di un incidente stradale tra due mezzi pesanti e nel quale uno dei tir è andato in fiamme. E' accaduto sull' autostrada A1, tra Calenzano e Barberino, in direzione nord. Il tratto è chiuso in entrambe le direzioni e si registrano code sia in entrata che in uscita. Il 60enne è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso al Centro grandi ustioni di Cisanello. Ferito anche un 50enne che era alla guida dell'altro mezzo coinvolto e che è stato invece trasferito a Careggi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando di Firenze e dei distaccamenti di Ovest, Calenzano e Borgo San Lorenzo. (ANSA).