Laforgia (Leu), coltivare alleanza Pd, M5s e sinistra

ROMA, 15 GIU - "Le primarie sono uno strumento imperfetto ma democratico, a differenza delle decisioni a tavolino tra leader come accade nel centrodestra. Ma se non sono accompagnate dalla politica servono a poco. L'alleanza tra Pd-M5S e sinistra dovrebbe essere molto più di un semplice laboratorio temporaneo, ma una prospettiva da coltivare e precipitare anche nel passaggio delle amministrative. Penso ancora che vada fatto ogni sforzo possibile per ricostruire questa alleanza alle amministrative, almeno in vista del secondo turno, trasformando il primo nelle primarie di coalizione, dove chi non passa sostiene l'alleato al ballottaggio". Lo dice a Skytg4 il senatore di LeU Francesco Laforgia. (ANSA).