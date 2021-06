Roma: Gualtieri, se vinco nessun M5S in Giunta

ROMA, 15 GIU - In una sua eventuale giunta ci saranno spazi per i 5 Stelle? "No, io non vedo spazi per apparentamenti. Noi andremo al ballottaggio. Ci rivolgeremo a tutti i romani e anche agli elettori di Virginia Raggi anche perché hanno creduto a delle promesse, a dei progetti anche condivisibili, ma mai realizzati". Lo dice, intervenuto a RaiNews 24, Roberto Gualtieri, deputato Pd e candidato dem alle primarie di centrosinistra per la corsa al Campidoglio. "Io dialogo con tutti gli avversari. Calenda ha scelto di essere un avversario del centrosinistra, non partecipando alle primarie. È stata una sua scelta che rispetto. Chiederemo ai suoi elettori il voto per il ballottaggio", ha aggiunto. (ANSA).