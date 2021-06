Salvini, lascio a Letta i sondaggi, mi occupo degli italiani

ROMA, 15 GIU - "Lascio a Letta e agli altri il gioco dei sondaggi: noi ci stiamo occupando della vita degli italiani, di bloccare le cartelle esattoriali per tutta l'estate, contiamo di ottenere il rinvio sino a settembre. E ovviamente delle riaperture: il nostro prossimo obiettivo è liberare italiani dalle mascherine all'aperto come stanno decidendo in diversi Paesi". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, tornando sul duello sui sondaggi. "L'ultimo che ho letto, quello de La7, dice che siamo il primo partito", conclude. (ANSA).