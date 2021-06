Conte, se dialogo con Pd impossibile non mi straccio vesti

ROMA, 15 GIU - Il "dialogo" con il Pd e il centrosinistra "ha dato già suoi frutti, è normale continuare" per "realizzare il progetto di società che vogliamo". Lo ha detto il leader in pectore del M5s Giuseppe Conte in conferenza stampa a Napoli. "Questo non significa che abbiamo un'alleanza strutturata", ha aggiunto Conte ricordando le realtà dove l'accordo con il Pd è stato possibile, come Napoli. Poi ha aggiunto: "Laddove non è possibile non mi straccio le vesti, perché le fusioni a freddo non funzionano". (ANSA).