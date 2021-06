Insegnante morta a Gela: protesta davanti al tribunale

GELA, 15 GIU - "Sui vaccini non ci possono essere morti di serie A e serie B. Siamo sempre stati favorevoli alle vaccinazioni, tant'è che c' eravamo subito prenotati e Zelia si è fidata dalle istituzioni ed è stata tradita. Nelle perizie c'è il nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e la morte di mia moglie". Così Andrea Nicosia, il marito di Zelia Guzzo, l'insegnante morta a seguito di una trombosi dopo essersi sottoposta a vaccino, ha commentato la scelta di manifestare questa mattina davanti al Tribunale di Gela. Nei giorni scorsi la Procura di Gela ha chiuso l'indagine a carico dei medici e degli infermieri che hanno avuto in carico la donna. Per i pm "non ci sono correlazioni di rilievo penale" tra la somministrazione del vaccino AstraZeneca e la morte dell'insegnante "imputabili a medici o sanitari che hanno avuto in cura la donna". L'inchiesta nei confronti di ignoti era per omicidio colposo. Lo scorso primo marzo la donna si era sottoposta al vaccino con Astrazeneca insieme al marito. Undici giorni dopo i primi sintomi, poi il ricovero per una grave trombosi in Rianimazione, dove è morta qualche giorno dopo. (ANSA).