808mila euro mai versati a Comune e Regione, sequestro GdF

CASERTA, 15 GIU - Un decreto di sequestro per oltre 800mila euro è stato notificato dai finanzieri di Capua (Caserta) a tre persone che, tra il 2010 e il 2016, si sono susseguite alla guida della Conocchia Multiservizi srl, società di riscossione nel Comune di Cutri (Caserta). I responsabili della società, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, non avrebbero trasferito al Comune e alla Regione Campania le rispettive quote delle somme pagate dai residenti per i servizi di depurazione e fognatura provocando, così un ammanco di oltre 808mila euro. I tre indagati sono ora accusati di peculato: le fiamme gialle hanno sequestrato così 444.503 euro a S.N.; 149.948 euro a M.P.M. e 213.728 euro a P.D.G.. (ANSA).