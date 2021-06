M5s: Appendino, Torino non sarà una Caporetto

TORINO, 14 GIU - Il Movimento 5 Stelle, a Torino, va avanti "con i suoi candidati e io penso che non sarà una Caporetto: lavoreremo per arrivare al ballottaggio". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ospite su La7 della trasmissione 'L'aria che tira estate'. Sulla mancata convergenza col centrosinistra su un candidato comune, la prima cittadina ribadisce che "non è stato possibile per volontà del Pd e bisogna dirlo". (ANSA).