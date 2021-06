Incassi resta in vetta The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo

ROMA, 14 GIU - Per la seconda settimana di seguito, The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, il film di Michael Chaves su un terrificante caso di omicidio e una misteriosa presenza malvagia che scuotono persino gli esperti investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, seppur con un incasso di 319.837 euro, in linea con l'epoca post pandemica e la recente riapertura delle sale cinematografiche, resta in testa alla classifica del box office italiano. Totale 1.407.991 euro. Rimane stabile sul secondo gradino della top ten Cinetel il film Disney Crudelia, con Emma Stone, con 233.019 euro, e un totale di 1.631.812 euro. Segue al terzo posto la new entry, Run, altro thriller orrorifico che guadagna in quattro giorni di programmazione 100.426 euro. Perde una posizione si ferma sul quarto gradino The father Nulla è come sembra che ottiene 92.536 euro, 797.275 euro in tre settimane. Quinta posizione per un altro nuovo ingresso, Comedians che segna 73.538 euro. Altre new entry della top ten Cinetel, Lassie torna a casa (46.661 euro) in sesta posizione e Old Boy (29.424 euro, 38.212 in 5 giorni) in nona. Totale incassi del weekend dal 10 al 13 giugno, secondo i dati Cinetel, 1.131.763 euro, -32% rispetto alla settimana precedente che ha registrato 1.662.763 euro. (ANSA).