Covid: Johnson rinvia riaperture in Gb,'serve ultimo sforzo'

LONDRA, 14 GIU - "Un ultimo sforzo". E' quello che chiede oggi ai britannici il primo ministro conservatore Boris Johnson nel formalizzare il rinvio delle maggiori misure di rilassamento definitivo dal regime di lockdown introdotto nel Regno Unito a causa della pandemia di coronavirus. Secondo quanto anticipato da Sky News prima della conferenza stampa del premier, slitta così l'uscita graduale delle restrizioni che inizialmente si prevedeva per il 21 giugno. La nuova data del cosiddetto 'indipendence day' dal Covid diventa il 19 luglio. La causa è il rimbalzo di contagi della variante Delta arrivata dall'India e divenuta dominante nel Paese: è trasmissibile fino al 60% in più del ceppo cosiddetto inglese (o Alpha). Secondo diversi esperti, è prudente aspettare un altro mese anche per accrescere ulteriormente il numero di persone vaccinate (finora nel Paese sono state somministrate oltre 70 milioni di dosi). In sostanza resteranno le limitazioni attualmente in vigore sul numero di persone ammesse in pub, ristoranti, cinema e agli eventi sportivi dopo le precedenti riaperture di fine maggio. Mentre discoteche e locali notturni restano per ora chiusi. (ANSA).