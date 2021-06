Comunali:Roma;Letta,Pd dà giudizio molto negativo su Raggi

ROMA, 14 GIU - "IL Pd dà un giudizio molto negativo su come è stata ammistrata Roma in questi 5 anni, noi ci proponiamo per il cambiamento e Gualtieri è l'uomo giusto. Sono fiducio che il risultato sarà positivo per lui". Così il segretario del Pd Enrico Letta ad Omnibus dopo l'appello del leader M5S Giuseppe Conte a sostenere Virginia Raggi. (ANSA).