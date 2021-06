Mattarella,pandemia non ha fermato opera donatori sangue

ROMA, 14 GIU - "In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di sangue 2021, desidero rivolgere un caloroso saluto agli organizzatori e ai partecipanti di questo evento promosso dall'Associazione Volontari Italiani del Sangue, costantemente impegnata nella sensibilizzazione verso la donazione. Il tema scelto "Dona il sangue e fai battere il mondo" è dedicato a quanti contribuiscono con generosità e responsabilità a diffondere la cultura del "dono". Il mio pensiero è rivolto a tutte le donne e agli uomini, e in particolare ai giovani che, attraverso la donazione del sangue, trasmettono un messaggio di condivisione e solidarietà. Un evento così importante offre l'occasione per riflettere e rafforzare l'azione, a livello mondiale, di potenziamento dei valori fondanti della nostra società. Soprattutto in tempo di pandemia l'esigenza di proteggere la vita, la salute e i diritti della collettività è diventata un'emergenza globale. Gli avvenimenti che hanno cambiato la nostra vita in quest'ultimo anno non hanno tuttavia fermato l'opera capillare e preziosa dei donatori e delle associazioni di volontariato che, nonostante le difficoltà, si sono impegnati a garantire comunque quelle terapie e quegli interventi salvavita che senza la donazione di sangue non sarebbero stati possibili. Nel rinnovare il mio apprezzamento per l'iniziativa ed il costante impegno quotidiano a servizio dei più fragili, formulo i migliori auguri di buon lavoro". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,in un messaggio inviato al Presidente dell'AVIS Nazionale, Gianpietro Briola. (ANSA).